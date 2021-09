Sangiovanni e Giulia Stabile: il dubbio insistente che attanaglia i fan. La ballerina dice la verità

Sangiovanni e Giulia Stabile. I due giovani artisti, trionfatori del talent show “Amici di Maria De Filippi” affrontano oggi l’ostacolo gigante del gossip. Come hanno risposto?

Giulia Stabile e Sangiovanni sono giunti rispettivamente in prima e seconda posizione nell’ultima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”. Il giovane cantante di Vicenza (al secolo Giovanni Pietro Damian) è stato la rivelazione musicale dell’ultimo anno. Sfornando un singolo dietro l’altro, ha scalato i vertici della classifica nostrana. “Malibu” è stata la canzone tormentone della passata stagione estiva.

Giulia Stabile, invece, è sotto contratto con l’agenzia “Fascino” della stessa Maria De Filippi ed è entrata nel cast del corpo di ballo tra i professionisti proprio dell’imminente nuova stagione del programma che l’ha vista vincitrice lo scorso maggio, “Amici”. I due formano una coppia affiatata nella vita di tutti i giorni ma non sono esenti dal vortice del gossip.

Leggi anche >>> “Wake me up when September ends”. La frase ricorrente sui social che dovreste smettere di scrivere

Sangiovanni e Giulia Stabile: le indiscrezioni sulla fine della loro storia d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Giulia Stabile e Sangiovanni, in quanto novelli personaggi pubblici, stanno scoprendo il rovescio della medaglia del loro successo: da un lato fama e tanto lavoro, dall’altro chiacchiericcio e gossip.

Sono finiti, infatti, nel calderone dei pettegolezzi con l’indiscrezione che riguarda la presunta fine della loro love story che ha insinuato il dubbio nei loro fan. Qualche giorno fa era intervenuto direttamente tramite social network Sangiovanni. Il cantante, classe 2003, aveva dichiarato: “Siete sempre attaccati al gossip. Perché sprecate il vostro tempo e parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei (Giulia) abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv e ci vedevate tutti i giorni, ma siamo due ragazzi normali e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy”.

LEGGI ANCHE -> “Fiera di farne parte” Laura Pausini è arrivato il grande giorno, i fan in trepidazione

A distanza di poco tempo anche Giulia Stabile ha espresso la sua opinione riguardo le fake news che riguardano periodicamente la sua persona. Ha cercato di difendere la sua privacy con queste parole: “Smettetela di inventarvi cose inutili, per favore. Sangio mi ha sempre supportata e viceversa”.

Le due giovani star non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni e si sono chiusi nel massimo riserbo.