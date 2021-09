L’attrice si è mostrata raggiante nel dietro le quinte del nuovo film che sta girando, con lei anche due colleghe davvero speciali.

Pochi giorni fa Serena Autieri ha concluso la sua prima esperienza come conduttrice su Rai 1 alla guida di “Dedicato”. Tra la commozione dell’addio e l’arrivederci per una nuova avventura ieri ha mostrato le prime immagini del dietro le quinte del film in cui sarà impegnata nelle prossime settimane.

La classe 1976 è sposata dal 2010 con Enrico Griselli e la coppia nel 2013 ha avuto la loro prima figlia Giulia, anche se l’attrice in varie interviste ha confessato che le sarebbe sempre piaciuto avere un altro figlio. Vediamo dunque il progetto in cui è impegnata in questo momento, una vera gioia per i suoi fan che la seguono sui social.

Serena Autieri solare e raggiante al Circeo, non è sola: fan increduli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

La location del nuovo film di Enrico Vanzina “Tre sorelle” si sta girando a San Felice Circeo e tra gli attori protagonisti, oltre a Serena Autieri, anche Giulia Bevilacqua e Rocio Munos Morales (le sorelle nella pellicola), Fabio Troiano e Luca Ward.

Proprio con Rocio e Giulia ha inoltre giocato nelle Instagram stories nei momenti buchi tra un ciack e l’altro, tre care amiche la cui spensieratezza ha suscitato molta allegria nei rispettivi fan social proprio per le immagini inedite regalate.

“Quanti ricordi d’infanzia qui al Circeo…felice di respirare quell’atmosfera, leggera e dolce🌞🦋” scrive lei nella didascalia che accompagna l’ultimo post Instagram che la vede seduta su una grande scalinata di pietra a piedi nudi con indosso una camicia azzurra annodata in vita, pantaloni capri bianchi e una borsa di paglia.

Baciata dal sole che le illumina la pelle chiara, Serena emana un’energia davvero sublime che ha emozionato i follower per questa visione celestiale e inedita di lei che sembra ringiovanita e fresca come mai prima d’ora. Centinaia i commenti ricevuti: “Sei uno splendore!”, “Divina come non mai”, “Arianna, sta per arrivare Bacco che ti porterà nell’Olimpo😮”.