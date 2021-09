Silvia Toffanin e il terribile dramma: “Ce l’ho fatta solo grazie a Pier Silvio”

Silvia Toffanin ha ricordato un terribile lutto che l’ha colpita un anno fa, superato solo grazie all’amore del “suo” Pier Silvio Berlusconi

La conduttrice Silvia Toffanin ha raccontato in un recente intervista al “Fatto Quotidiano” il terribile lutto che l’ha colpita un anno fa ovvero la morte di sua madre Gemma Parison. La perdita della mamma è di sicuro uno dei lutti più difficili da elaborare per un figlio e la compagna di Pier Silvio Berlusconi ci pensa ancora oggi.

Quest’anno la bella conduttrice raddoppia l’appuntamento con “Verissimo“: oltre al sabato pomeriggio andrà in onda anche domenica alle 19. Proprio riguardo al suo programma di interviste a personaggi famosi del mondo dello spettacolo e non ha parlato della perdita dell’amata mamma.

Silvia Toffanin, il racconto del giorno della perdita di sua madre

“Quando è scomparsa mia mamma ero in macchina – ha dichiarato la Toffanin -, stavo andando a registrare Verissimo. Sotto shock ho annullato tutto e sono tornata indietro. Pier Silvio, però, mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda”.

A quel punto la conduttrice racconta come ha avuto il coraggio di andare in onda lo stesso e ha aggiunto di averlo fatto proprio per sua madre Gemma visto che “non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me. L’ho fatto per lei ma la forza me l’ha data lui, è una cosa bellissima e per questo lo ringrazio”.

Insomma se non fosse stato per Berlusconi Junior Silvia non sarebbe mai andata in onda quel giorno. Grazie al suo amore ha superato un dolore immenso o almeno ha cercato di andare avanti.

La Toffanin è da sempre una persona semplice che ha confessato: “Mi sento carina, una persona normale. Sto bene con me stessa, penso ci siano donne più belle. Probabilmente, al 99,9%, se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione”.

Ha detto infine che sua madre le manca sempre e di aver timore della perdita delle persone a lei care, aggiungendo poi una sacrosanta e mai banale verità: la salute è la prima cosa.