Terribile incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada Siracusa-Catania, nei pressi dello svincolo di Priolo (Siracusa). Un’auto, su cui viaggiavano un uomo di 49 anni ed una ragazza di 24, per cause ancora da determinare, si è schiantata contro il guardrail. Ad avere la peggio, il 49enne che ha perso la vita in seguito al violento impatto. Ferita non gravemente la ragazza che si trovava alla guida della vettura. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale.

La vittima è Lorenzo Sciandra, 49enne residente a Gravina di Catania. Secondo quanto ricostruito al momento, come riportano varie fonti locali tra cui il quotidiano La Sicilia, il 49enne si trovava a bordo di una Fiat 500 condotta da una ragazza di 24 anni. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la 24enne avrebbe perso il controllo dell’utilitaria che si è schiantata contro il guardrail installato a bordo della carreggiata. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo a Sciandra.

Sul posto sono intervenuti, in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Considerata la gravità dell’incidente è stato fatto decollare anche l’elisoccorso. Purtroppo per il 49enne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro. La giovane alla guida è rimasta ferita lievemente ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Oltre ai sanitari sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Stradale di Siracusa che hanno provveduto ai rilievi di legge. Al momento, stando alle prime ricostruzioni, scrive, scrive La Sicilia, pare essersi trattato di un incidente autonomo che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli in transito.