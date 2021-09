Sonia Lorenzini la FOTO prima del problema di salute che le ha cambiato il viso

L’influencer Sonia Lorenzini ha condiviso su instagram uno scatto che la ritrae bellissima in una giornata estiva e lei è nostalgica

Sonia Lorenzini ha condiviso una foto su instagram in cui appare bellissima in mezzo al deserto con i capelli sul viso e un top incrociato. Nella didascalia scherza sul problema di salute che le ha causato un gonfiore estremo del viso:”In attesa che la mia faccia torni normale ricordo quando una faccia l’avevo. Ridiamoci su grazie per l’affetto di oggi siete speciali”.

Sonia Lorenzini in pronto soccorso per un problema di salute

Nelle ultime ore su instgram la Lorenzini ha condiviso quanto le è successo recentemente. L’influencer si è dovuta recare con urgenza al pronto soccorso a causa di un gonfiore eccessivo al viso. Sonia Lorenzini ha raccontato la storia che ha preceduto quest’ultimo problema di salute che ha avuto. Ha spiegato che durante uno shooting lavorativo ha cominciato ad avvertire debolezza e febbre. A quel punto la Lorenzini ha deciso di prendere una tachipirina 500 per far scendere la febbre. Poco dopo averla assunta però ha iniziato ha notare un gonfiore strano al naso.

Inizialmente non ha dato troppa attenzione alla questione, svegliandosi però al mattino il gonfiore si era esteso a tutto il viso in maniera esagerata. Vista la situazione si è recata al pronto soccorso dove l’hanno fatta attendere per tre ore. Dopo aver aspettato questo periodo lunghissimo l’influencer si è messa a piangere chiedendo aiuto perché sanguinava dal naso, aveva mal di testa e continuava a gonfiarsi. Dopo aver chiesto aiuto sostenendo che rischiava lo shock anafilattico, finalmente l’hanno visitata facendole immediatamente un’iniezione di cortisone. La diagnosi finale è stata di Angiodema in seguito ad assunzione di paracetamolo.

Tuttavia la Lorenzini ammette che le sembra una reazione molto strana dal momento che ha sempre preso la tachipirina senza mai aver avuto problemi. Lei ha ricevuto inoltre la prima dose del vaccino che potrebbe aver causato questa situazione. Il medico le ha consigliato di non sottoporsi alla seconda dose per il momento. Dovrà poi fare tutte le analisi e gli accertamenti per capire davvero qual’è stato il fattore scatenante di questo problema.