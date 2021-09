Si intitola “Sorelle per sempre” il film che racconta una storia realmente accaduta. Ecco quando andrà in onda.

S’intitola “Sorelle per sempre” il film che la Rai proporrà in onda stasera, giovedì 16 settembre, sulla prima rete. Una storia vera e che già ha dato molto da discutere. Una vicenda sicuramente a lieto fine, come suggerisce lo stesso titolo ma che ha creato non poco scompiglio in un paesino della Sicilia alla fine degli anni ’90. Ricco il cast che ha preso parte al film.

Donatella Finocchiaro – nella foto sopra riportata – è una delle due protagoniste del film insieme ad Anita Caprioli. Le due donne sarebbero rispettivamente le madri delle bambine, Melissa e Caterina. Una storia che fa riflettere e che ci proietta verso la piena accettazione delle famiglie allargate. Scopriamone di più.

NON PERDERTI ANCHE —> “Fate i complimenti alla…”, Michelle Hunziker esplosiva. Camicetta leopardata e aperture pericolose – VIDEO

Sorelle per sempre, stasera su Rai Uno: la trama

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

NON PERDERTI ANCHE —> Annalisa incantevole “sia sopra che sotto”. L’ultima FOTOGALLERY è un mix letale di sensualità e bellezza

Rai Uno sul suo profilo Instagram ricorda l’appuntamento di stasera e lancia un sondaggio a tema: “Di chi sono veramente i figli? Di chi li mette al mondo o di chi li cresce?” una questione toccante che ha dato adito a tantissime risposte e su cui permea l’intera vicenda avvenuta a Mazara del Vallo – Trapani – nel 1998.

Le due bambine nascono nel giorno di Capodanno, a quindici minuti di distanza l’una dall’altra ed uno scambio di culla le segnerà per sempre. Nonostante il consiglio degli esperti fosse quello di procedere ad un nuovo scambio – una volta appurata la tragica verità, a distanza di tre anni quando apparvero per le rispettive famiglie i primi dubbi conclamato poi dall’esame del DNA – i genitori hanno deciso di procedere diversamente, ovvero di far crescere insieme le bambine.

Le minori erano identiche alle rispettive madri biologiche, ragion per cui furono sollevati i primi dubbi proprio sulla somiglianza fisica. Sebbene ci fu un incredibile impatto mediatico all’epoca, le famiglie hanno ottenuto solo un risarcimento, Nessun colpevole è stato punito.

Le due ragazze, Melissa Foderà e Caterina Alagna sono oggi poco più che ventenni. Dopo aver frequentato la scuola insieme fino alla maturità, proseguono gli studi nelle rispettive facoltà.