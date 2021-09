“Sono degli sporcaccioni”, accusa pesante al “Gf Vip”. Quello che succede è imperdonabile

Al “Gf Vip”, Katia Ricciarelli non è riuscita a trattenere il proprio pensiero. Le accuse sono pesantissime e non passano inosservate

Nonostante il “Grande Fratello Vip” sia iniziato solamente da tre giorni, tra i concorrenti sono già avvenute le prime scaramucce. Convivere all’interno della casa più spiata d’Italia si sta rivelando un’impresa ardua per i vipponi di Alfonso Signorini, come Katia Ricciarelli non manca di sottolineare ad ogni occasione.

La cantante, proprio questa mattina, si è lamentata dell’atteggiamento di alcuni suoi compagni d’avventura, che a detta sua si sono comportati in maniera poco consona alla trasmissione. Le lamentele da lei espresse ad Alex Belli non potevano non catturare l’attenzione dei telespettatori. Cosa accadrà ora?

Katia Ricciarelli, accusa pesante al “Gf Vip”. Quello che succede è imperdonabile

I concorrenti del “Grande Fratello Vip” sono già in fibrillazione per via del secondo appuntamento del reality, che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21.30. Alfonso Signorini ha promesso ai suoi vipponi l’ingresso in casa di ben 8 concorrenti, su cui i gieffini non fanno che speculare ormai da diverse ore. “Li metteranno sicuramente nell’altra camera, lì ci sono 8 posti precisi“: queste le parole di Raffaella Fico durante la diretta di quest’oggi.

Francesca Cipriani, dal canto suo, si è mostrata preoccupata per via delle scarse razioni di cibo. “Se entreranno tutte queste persone faremo la fame, come potrà bastarci il cibo fino a martedì?” – ha detto la concorrente, immediatamente rassicurata dai suoi compagni di avventura – “Vedrai che domani ce ne daranno dell’altro, non preoccuparti“. Nonostante gli interrogativi e i dubbi sollevati da più parti, la convivenza sembra stia procedendo nel migliore dei modi.

Katia Ricciarelli, tuttavia, si è mostrata insofferente rispetto ad alcune dinamiche del gioco. La cantante, in particolare, ha affermato di non digerire l’atteggiamento superficiale di alcuni coinquilini, che sembrano poco inclini alla pulizia. Questa mattina, la Ricciarelli si è sfogata con Alex Belli dopo aver notato che alcuni suoi compagni avevano lasciato dei bicchieri sul tavolo. “Che sporcaccioni che sono! Cosa costa spostare la spazzatura? Guarda, persino qua sul pavimento…“, si è lamentata la concorrente.

L’attore, dal canto suo, è subito intervenuto a difendere i compagni: “E’ stato Aldo, ma si stava semplicemente raccontando. Avremmo pulito dopo“. Il siparietto è poi proseguito in cucina. Mentre Aldo Montano spiegava ai coinquilini di aver fatto colazione in giardino, Katia non è riuscita a trattenere il proprio pensiero. “Ho visto..“: questa la replica secca allo schermidore.

La puntata di domani, nonostante il reality sia ancora agli albori, si preannuncia già scoppiettante e ricca di colpi di scena che non mancheranno di appassionare il pubblico.