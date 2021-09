“Che straordinaria notte”, Sonia Bruganelli infuoca il web, è tripudio di likes per l’ultimo selfie – FOTO

Sonia Bruganelli infiamma il web con l’ultimo scatto pubblicato. Occhi di ghiaccio e labbra che ammaliano, i fan la sommergono di likes

Esordio scoppiettante e sicuramente positivo per Sonia Bruganelli, che a partire da quest’anno sarà una presenza fissa all’interno dello studio del “Grande Fratello Vip“. La moglie di Paolo Bonolis, assieme alla conduttrice Adriana Volpe, accompagnerà il presentatore durante i prossimi mesi in qualità di opinionista. La Bruganelli, inizialmente accolta con freddezza dagli appassionati del programma, ha già fatto ricredere parte i telespettatori che hanno avuto modo di seguirla nel primo appuntamento del programma. Mediante i social, la moglie di Bonolis si tiene sempre in contatto con il suo pubblico. I fan, che la ammirano e la sostengono, non avrebbero mai immaginato di poter incappare in una foto tanto sensuale. Da vedere assolutamente.

NON PERDERTI ANCHE —> Annalisa incantevole “sia sopra che sotto”. L’ultima FOTOGALLERY è un mix letale di sensualità e bellezza

Sonia Bruganelli infuoca il web, è tripudio di likes per l’ultimo selfie – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

NON PERDERTI ANCHE —> “Sei una droga”, Costanza Caracciolo come non l’avete mai vista. Occhi da gatta e labbra da baciare – FOTO

L’esordio di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista era senza dubbio il momento più atteso della prima puntata del “Gf Vip“. A dispetto di quanti non credevano in lei, ritenendo che fosse riuscita ad ottenere questo incarico solamente per la parentela con Paolo Bonolis, Sonia è stata in grado di far ricredere molti. Questo il parere di LiberoQuotidiano.it sull’opinionista: “La Bruganelli si è presa tutta la scena bucando lo schermo. Più la guardavi e più ti chiedevi come fosse possibile che, finora, non le sia mai stato proposto di condurre un programma“.

Esordio super positivo, dunque, per la moglie di Bonolis, che certamente non mancherà di stupire gli utenti nel corso delle prossime puntate. Numerosissimi anche i fan che la seguono sui social, e che sono rimasti di stucco di fronte ad una delle ultime foto. Sonia si è scattata un selfie strepitoso poco prima di coricarsi, che ha messo in evidenza i suoi occhi di ghiaccio e le labbra sensualissime.

Nei commenti, gli utenti si sono scatenati e l’hanno ricoperta di apprezzamenti: “Che straordinaria notte“, “La tua bellezza è unica“. Che Sonia sia destinata a rubare la scena al marito più famoso?