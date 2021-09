Test: quanto sei stressato in questo periodo? Scoprilo con un click

Vuoi sapere quanto stress hai accumulato? Ti basterà rispondere a semplici domande per capire come sta andando la tua vita.

Siamo molto abituati ad attribuire ogni nostro malessere allo stress, ma in realtà sappiamo veramente cos’è? Lo stress è una risposta psicofisica ad una condizione estremamente emotiva che stiamo vivendo.

Ad usare per la prima volta il termine stress, fu Hans Selye, nel 1936, e lo definì “risposta aspecifica dell’organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso”. In base allo studio di Selye, si possono individuare tre fasi dello stress:

fase allarme, dove il soggetto stressato manifesta un esubero di stress

fase resistenza, dove il soggetto stressato stabilizza lo stress come condizione e si adatta nel riceverlo

fase esaurimento, dove il soggetto stressato registra lo stress come condizione patologica ed inizia ad avere alcuni sintomi, fisici, emotivi e fisiologici.

Inoltre lo stress è stato classificato come:

stress acuto, si verifica sporadicamente

stress cronico, si verifica frequentemente

Viviamo una vita molto frenetica, scandita da corse contro il tempo, cose da far quadrare ed impegni da osservare, essere stressati ormai sembra quasi la normalità. Dal momento che essere stressati non è affatto normali e dal momento che purtroppo lo siamo, scopri come stai nell’ultimo periodo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Test: i media influenzano la tua giornata? Scopri se sei suscettibile

Stress? Preferivo di no, ma se proprio devo…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Test sulla posizione sessual*, quale fa per te? Scoprilo con noi

Hai difficoltà a dormire durante la notte?

Mai – Raramente – Spesso – Sempre

Le mie giornate mi sfiniscono emotivamente, consumo troppe energie

Mai – Raramente – Spesso – Sempre

Al mattino mi sveglio già stanco, non ho energie e forza per continuare la giornata

Mai – Raramente – Spesso – Sempre

Ho troppe cose da fare, mi sento un peso sulle spalle

Mai – Raramente – Spesso – Sempre

Mi sento senza energie

Mai – Raramente – Spesso – Sempre

Forse mi impegno troppo durante la giornata

Mai – Raramente – Spesso – Sempre

Faccio cose davvero importanti

Mai – Raramente – Spesso – Sempre

Penso di avere delle risorse necessarie per affrontare un problema serenamente

Mai – Raramente – Spesso – Sempre

Le aspettative nei miei confronti sono eccessive

Mai – Raramente – Spesso – Sempre

Ho energia da vendere

Mai – Raramente – Spesso – Sempre

Maggioranza risposte A, il tuo livello di stress è pari a zero, o comunque per te la vita non è un problema, vivi molto serenamente le situazioni

Maggioranza risposte B, il tuo livello di stress è medio, a volte ti agiti per quello che ti succede, ma tendenzialmente riesci a gestire tutto alla grande

Maggioranza risposte C, il tuo livello di stress è medio alto, fai tante cose, ti impegni molto ed a volte sei succube delle aspettative

Maggioranza risposte D, il tuo livello di stress è alto, ti serve una vacanza. Le emozioni delle volte ti logorano