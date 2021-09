Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari: vediamo insieme tutte le curiosità sul preparatissimo tecnico.

L’avventura di Leonardo Semplici sulla panchina del Cagliari è già terminata: dopo essere subentrato a Di Francesco lo scorso febbraio, il tecnico paga l’inizio horror di questo campionato. Dopo tre turni, i sardi hanno raccolto appena un punticino e ha perso in modo brutto contro una diretta concorrente come il Genoa. Giulini ha deciso di affidarsi a Walter Mazzarri.

Il 59enne ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno del 2024. Tutto ciò è stato ufficialmente comunicato dalla società. Il nativo di San Vincenzo aveva già avuto un’esperienza con i rossoblù, da calciatore però, nel lontano 1982. Vediamo insieme alcune informazioni sull’allenatore e alcuni dettagli della sua vita privata.

Walter Mazzarri, chi é? Moglie, figli, retroscena, tutto sul nuovo allenatore del Cagliari

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Abraham: chi é? Moglie, figli, dove vive il nuovo attaccante giallorosso

Walter Mazzarri è sposato con una donna di nome Daniela: quest’ultima è il grande amore del tecnico, dal momento che i due si sono conosciuti tantissimi anni fa ai tempi di Empoli. La coppia ha un figlio di nome Gabriele. In passato, il nativo di San Vincenzo fece alcune scelte dolorose decidendo che per un periodo la sua famiglia non doveva seguirlo avanti e indietro.

L’allenatore toscano ha un curriculum di tutto rispetto: le stagioni migliori, con molta probabilità, le ha vissute a Napoli. All’ombra del Vesuvio viene ancora ricordato con grande affetto: Walter ebbe il merito di riportare gli azzurri in Champions League e di lanciare il club di De Laurentiis in palcoscenici importanti. Negli ultimi anni ha allenato, in ordine, l’Inter (esonerato), il Watford e il Torino (dopo lo 0-7 in casa con l’Atalanta e il 4 a 0 subito a Lecce, l’allenatore toscano e il club piemontese optarono per la risoluzione contrattuale).

LEGGI ANCHE –> Champions League, Inter-Real Madrid: il tabellino della partita

Giulini non poteva fare una scelta migliore: Mazzarri è un allenatore che riesce quasi sempre a raggiungere gli obiettivi prefissati dal club.