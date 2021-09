Aida Yespica, vestito pauroso: la scollatura è un qualcosa di mai visto – FOTO

Aida Yespica è straordinaria: la showgirl ha postato una foto in cui sfodera una scollatura decisamente profonda.

Aida Yespica non ha di certo avuto un passato facile. La modella Venezuelana ha rilasciato un’intervista alquanto interessante, in cui ha rivelato cose interessantissime sulla sua vita. Quando era bambina, la nativa di Barquisimeto ha subito violenze quando aveva appena 7 anni. Come se non bastasse, la showgirl ha avuto un figlio con Matteo Ferrari: la 39enne non vede però Aron da ben 2 anni a causa della pandemia, dal momento che il ragazzo è a Miami con il padre.

Dopo tante sofferenze, Aida ha però finalmente trovato un nuovo amore: la classe 1982 si è sentimentalmente legata all’imprenditore Mirko Maschio e si è trasferita nella più tranquilla Padova. La Yespica, poco fa, ha messo in rete un post vietato ai minori: il vestito da lei indossato è abbacinante.

Aida Yespica, vestito fantastico: la scollatura è un qualcosa di mai visto

Aida ha postato un contenuto su Instagram per svelare ai followers una cosa alquanto interessante. “Eccovi la mia nuova cover. Grazie per la bellissima intervista e spazio dedicato”, si legge. La copertina è superlativa: Aida sfodera un outfit non adatto a chi ha problemi di cuore. La scollatura è un qualcosa di mai visto: quello che viene coperto è decisamente ben poco e il suo davanzale atomico accende la fantasia degli ammiratori. “Unica, classe eleganza e fascino”, ha scritto un’ammiratrice sottolineando le migliori qualità della modella venezuelana. La maggior parte degli utenti, inoltre, tesse le lodi per gli outfit che sceglie e per i vestiti che indossa.