Amedeo Goria accusato di molestie nella casa del “GF Vip”: bufera sul web

Amedeo Goria è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del GF Vip. Entrato da neanche una settimana, sta ricevendo spesso accuse di molestia in questi giorni

Amedeo Goria è entrato nella casa del Grande Fratello Vip sono lunedì e ad oggi è già uno dei concorrenti più discussi di questa edizione. Il giornalista ha sottolineato di avere una relazione fuori, ma di essere entrato nella casa da single per non precludersi nessuna possibilità di conoscere un’altra donna. Da quando ha messo piede nel programma, però, Amedeo è continuamente al centro delle polemiche per il modo in cui si comporta con le ragazze più giovani all’interno delle mura della casa.

Amedeo Goria, scoppia la polemica al GF Vip: “Queste sono molestie”

Amedeo da giorni non fa altro che gravitare attorno alle ragazze che ci sono nella casa, infatti Francesca Cipriani si è lamentata con Ainette del fatto che il giornalista abbia questa strana tendenza ad allungare spesso le mani su loro donne. Il web ha notato che lui lo fa spesso con Ainette, in maniera anche piuttosto molesta. Infatti, molti utenti lo hanno accusato di esercitare molestie nei confronti delle donne e pretendono che durante la puntata di stasera se ne parli in maniera seria, senza fare troppa ironia com’è successo in passato nelle scorse edizioni in cui si sono verificati episodi simili. Proprio ieri sera Manila si è lamentata, quando lui ha letto ha iniziato a toccare la sua compagna.

Insomma, qualcuno nella casa sta cominciando a protestare per queste troppe attenzioni non richieste: Alfonso Signorini rimprovererà il giornalista per i suoi comportamenti?