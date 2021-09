Barbara Pedrotti, la conduttrice osa con un look animalier dalle tonalità calde che su di lei diventa una pura trasgressione.

Barbara Pedrotti, la bellissima conduttrice sportiva aggiorna costantemente il suo profilo social con scatti e video che la immortalano in tutta la sua bellezza. La Pedrotti infatti non è solo una professionista, ma una splendida donna. Classe 1982, una bellezza mora che fa impazzire il web.

I suoi post la immortalano sempre con outfit di tendenza, anche le amanti delle ultime mode possono spulciare le foto per cogliere ogni dettaglio, ogni accessorio must have. L’ultimo look proposto è molto audace, ai limiti della legalità e su di lei acquista un certo fascino. I commenti dei fans ne sono una prova.

Barbara Pedrotti, puro stile animalier: seducente

Certamente, da come si evince da ogni post per Barbara la sua passione è diventata una professione. E capirlo è facilissimo, l’ultima foto pubblicata risale ad un’ora fa e Barbara più stilosa che mai scrive: “E che lo spettacolo del GP di San Marino e della Riviera di Rimini abbia inizio” A dopo amici ❤️”.

Viso occultato dalla mascherina nera e lo sguardo non è rivolto verso l’obiettivo ma la posa assunta sembra curata nei minimi dettagli. Capelli sciolti, un lato riposto dietro l’orecchio per dare una maggiore freschezza allo sguardo, poco trucco e solo degli orecchini punto luce per uno stile da giorno impeccabile.

Il tocco più eccentrico è dato dall’abito: animalier, super incollato ed impreziosito da dei volant che conferiscono movimento. Dalle storie si vede meglio il dress, modello corto che arriva sopra il ginocchio e dalla gonna svolazzante. A questo ha abbinato deli stivali neri alti, mixando due stili diversi il cui risultato è interessante. La borsa, nera…una splendida e graziosa tracolla.

Uno stile molto gradito, tanto che qualcuno l’ha definito personalissimo e arricchendo il tutto con quell’incredibile portamento e femminilità che contraddistingue Barbara Pedrotti. “Bella da morire ti amo barby” una delle tante dichiarazioni d’amore che si leggono sul suo profilo.