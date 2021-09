“Beautiful”, anticipazioni puntata 17 settembre: Steffy è una furia

Beautiful, anticipazioni 17 settembre: Steffy è ormai fuori controllo. Hope cerca di farla ragionare, ma lei…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy cominciare ad avere problemi di dipendenza. La Forrester è rimasta vittima di un brutto incidente in moto e da allora soffre di forti dolori alle ossa. Per questo, dopo qualche perplessità a riguardo, si è fatta prescrivere dal dottor Finnegan degli antidolorifici piuttosto forti. La frustrazione per la situazione in cui si trova, tuttavia, l’ha portata ad abusarne. Dopo aver scoperto che la figlia Kelly preferisce trascorrere del tempo con il padre Liam e con Hope, Steffy si è ubriacata, mescolando alcool e medicinali. La reazione le sta facendo perdere il controllo.

Beautiful, anticipazioni 17 settembre: Bill loda Liam

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Liam arriverà tardi al lavoro poiché trattenuto a casa dalle sue figlie. Il padre lo scuserà e, anzi, sarà felice di notare quanta dedizione il figlio stia mettendo nel crescere Kelly e Phoebe, nonché nell’aiutare il piccolo Douglas. Bill sosterrà che Liam sta diventando davvero un buon padre.

Nel frattempo sappiamo che Hope andrà a trovare Steffy per riportarle Kelly. La Logan vorrebbe davvero aiutare la sorellastra, ma non sa come fare. Presa da un raptus, Steffy si scaglierà contro di lei e l’attaccherà, facendola spaventare. Dopo aver visto la Forrester in queste condizioni, Hope riterrà opportuno toglierle Kelly, almeno per un po’. Dato che Steffy sta dando chiari segni di instabilità mentale, non può che aprirsi il dilemma su quale sarà il futuro di sua figlia.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, venerdì 17 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.