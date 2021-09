La fantastica scrittrice del libro ‘Una poltrona in cucina’ ha condiviso una foto, per ricordare ai fan un appuntamento importante…

La favolosa conduttrice televisiva ha condiviso una nuovo foto sul suo profilo Instagram meno di un’ora fa: si tratta di uno scatto postato per ricordare ai suoi followers di non mancare ad un appuntamento importante, ovvero ad una nuova puntata di Bake Off Italia, alle ore 21:25, sul canale Real Time.

Il programma consiste in una gara amatoriale tra cuochi pasticceri, per stabilire chi sia il migliore: quest’anno la presentatrice è, senza dubbio, la mitica Benedetta Parodi; mentre i giudici sono Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

E voi siete sintonizzati sulla trasmissione della Parodi?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sai provocare con eleganza”, Benedetta Parodi e quella scollatura che scende troppo FOTO

Zia Benedetta, ecco la doppietta di FOTO che ti farà cadere ai suoi piedi: una bellezza senza via di fuga!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benedetta Parodi, le tue décolletées rosa sono così difficili da abbinare che le indosseremo su tutto!

Nella prima foto la Parodi, conosciuta su Instagram come @ziabene, è seduta, con il volto a favore di fotocamera, lo sguardo rivolto alla sua sinistra ed un sorriso smagliante sulle labbra: la scrittrice non è mai stata così divina!

Nella seconda immagine, invece, la meravigliosa quarantanovenne mantiene la stessa posizione, ma gira il volto di profilo, guardando intensamente dritto davanti a sé… che cosa avrà attirato la sua attenzione?

Nel post la bella influencer indossa un lungo vestito bianco e nero, dalla fantasia quadrettata, che presenta uno spacco inguinale capace di mandare in visibilio chiunque lo osservi…

All’outfit, Benedetta ha abbinato un paio di sandali rossi col tacco, che riprendono il rossetto: uno stile senza precedenti!

Gli scatti hanno già quasi raggiunto i 2.000 mi piace e superato i 40 commenti. Tra questi si legge: “Che gambe meravigliose“; “Sei sempre bella”; 2Panorama paradisiaco”; “Scarpe stupende”; oppure “Ciao zia, sei bellissima oggi più di ieri”.