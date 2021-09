La meravigliosa cantante Beyonce e suo marito, il rapper Jay Z sono stati scelti da uno dei marchi più famosi al mondo come testimonial

Beyonce e Jay Z sono i protagonisti del film About Love di Tiffany & Co, il brand di gioielli più famoso al mondo. Il film inizia con Beyonce che canta la nota canzone Moon River bellissima e meravigliosa, con indosso il collier di diamante giallo che vale 30 milioni di dollari. Lo stesso emblematico indossato da Audrey Hepburn nella pubblicità storica di Colazione da Tiffany. E indossato nuovamente da Lady Gaga durante gli Oscar del 2019.

Beyonce e Jay Z sono magnifici nella campagna promozionale di Tiffany & Co

La campagna promozionale di Tiffany & Co è stata lanciata il 2 settembre in tutto il mondo con questo film bellissimo chiamato About Love. E per interpretare un amore lungo e duraturo hanno scelto una delle coppie più solide dello star system. Beyonce e Jay Z che si sono prestati con entusiasmo e passione al ruolo. Seguiranno altri film diretti dal regista Dikayl Rimmasch e Derek Milton. Tiffany aveva già lanciato qualche indizio sulla partecipazione di Beyonce alla campagna ma mai si sarebbe immaginato che sarebbe stata una cosa così bella insieme al marito.

Sono indubbiamente una delle coppie più belle del mondo, dimostrazione del vero amore che dura nel tempo nonostante tutto. Inoltre la campagna è ancora più emblematica perché segna un momento importante della storia del brand. La prima volta che una donna di colore indossa un gioiello così prezioso, ossia il noto diamante giallo di Tiffany scoperto nel 1877. Le immagini del video sono meravigliose. I due sono inoltra una delle coppie più ricche al mondo con un patrimonio da oltre 1 miliardo e 160 milioni. Jay Z recentemente ha anche aumentato il suo patrimonio del 40 % grazie alla vendita di due imprese.

Insomma i due sono artisti, imprenditori, modelli e attori persino. Questa estate la coppia ha trascorso delle vacanza da sogno all’italiana tra Capri, l’isola di Ponza e anche Portofino. Il motivo di questa vacanza da sogno sono i 40 anni compiuti questa estate da Beyonce, quale miglior modo di festeggiare che venire in Italia.