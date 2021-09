Borse, alla scoperta dei must have di questo autunno 2021

Borse, come trovare la borsa stilosa per eccellenza. Cosa suggeriscono le principali maison di moda?

Con l’arrivo della nuova stagione, le appassionate di moda non si perdono d’animo ma sanno con certezza quale sarà la prossima mission: trovare la borsa perfetta. Gli stilisti hanno già fissato delle nuove regole per rendere questo autunno – ormai alle porte – più stiloso che mai.

Tantissime le idee che sono già esplose sul web; dai modelli più difficili da abbinare alle classiche borse comode…insomma, ci sono davvero tantissimi modelli. I colori? Beh, alcuni stilisti hanno osato con incredibile successo; un trionfo di colori che ci renderanno irresistibili al primo sguardo.

Borse: guida ai must have. Alcuni esempi

Uno dei personaggi del momento, Jennifer Lopez è molto corteggiata dagli stilisti per proporre le rispettive collezioni; dopo averla ammirata a Venezia nel suo stile floreale firmato Dolce&Gabbana, la popstar qui propone una bag da portare a mano, dalle tonalità calde: un marrone che ben si adatta agli outfit. Un modello ideale per chi vuole essere alla moda ma senza rinunciare alla praticità.

Più in generale, quest’autunno le shopping bag sono ammesse: lo pensa anche Dua Lipa. La cantante infatti testimonial di Versace propone una borsa capiente dalle tonalità rosso e blu, perfetta per il lavoro. Non mancano le borse in pelle, dall’intramontabile nero ai colori più estrosi come il blu elettrico recuperato dagli anni scorsi e proposto dalla stessa maison di moda. Dior ha apparentemente abbandonato la shopping bag – diffusissima lo scorso anno tra i personaggi del mondo dello spettacolo, celebre quella bianconera – per dedicarsi alle borse da portare a mano, nere e dalla dimensioni ridotte e ideali per le serate più importanti. Degno di nota, il tributo incantevole della maison francese alla mai dimentica Lady Diana.

Ci ha fatto sognare in questi giorni Irina Shayk al Met Gala, l’evento glamour che da New York sta facendo impazzire il mondo. La modella, bellissima nel suo abito floreale dal tocco eccentrico firmato Moschino…che borse propone la maison italiana? Uno stile personalissimo, tutto colorato. Modelli dalle forme particolari, chi ama lo stile Moschino non ne rimane stupito. I colori pastelli hanno la meglio; basta curiosare tra le foto del profilo ufficiale per imbatterci piacevolmente in piccole borse a secchiello che riprendono le sfumature dell’arcobaleno e mini modelli morbidi dal giallo accesso al lilla o mini bag rigide a forma di cuore. Ce ne sono davvero per tutti i gusti.

E per gli uomini? Anche quest’anno sono protagonisti dai principali stilisti per quanto riguarda le borse. Zaini più o meno ampi, borse capienti a mano e come suggerisce Burberry anche marsupi con il motivo a quadri inconfondibile.

Le tanto amate (o odiate) pochette da uomo, ci saranno ancora? La risposta è affermativa: dalla semplice ed elegante nera proposta da Givenchy a quelle più eccentriche di Prada e Bottega Veneta.