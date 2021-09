Caterina Balivo, gonna in pelle cortissima e stacco di gamba sublime: “Attenti a quelle tre” – FOTO

Caterina Balivo stuzzica i followers in dolce compagnia e si mostra all’obiettivo con uno stacco di gamba sublime.

L’ex conduttrice di “Vieni da me” su Rai 1, Caterina Balivo è ancora alla ricerca di nuove avventure sul piccolo schermo. Le stesse che lei ha volontariamente rinunciato per causa forza maggiore, per salvaguardare la famiglia.

Ora che l’incombenza del Covid si è notevolmente abbassata d’intensità, Caterina è pronta a riprendersi tutto ciò che ha lasciato indietro con la sua solita verve di donna simpatica e dal cuore immenso.

Durante questa estate l’abbiamo vista protagonista con paesaggi incantevoli sullo sfondo e una bellezza intramontabile in primissimo piano. Il sorriso, l’eleganza e l’esuberanza delle forme hanno preso inevitabilmente il sopravvento.

Ora che l’autunno è alle porte, la Balivo cerca di riscattarsi come meglio può, senza rinunciare ai piaceri della vita come l’amicizia e la passione ai grandi “capolavori” legati alle serie tv in rampa di lancio come “La Casa di Carta“, a lei molto cara

Caterina Balivo completa il “trio” delle bellezze: incantevole e seducente – FOTO

