Chiara Ferragni conquista Milano con un outfit pazzesco. Il micro top lascia poco spazio all’immaginazione, fisico da urlo: strepitosa

Icona di stile internazionale, Chiara Ferragni è un modello esclusivo nel mondo della moda, tra i più seguiti e imitati, ma senza accontentarsi di tale titolo. Eccezionale la strada compiuta dalla creazione del suo blog “The Blonde Salad“, che l’ha condotta a ottenere ingaggi per i brand più prestigiosi, fondare il celebre bmarchio che porta il suo nome, essere nominata dalla rivista Forbes nel 2017 come “l’influencer di moda più importante al mondo“, tanto da totalizzare il numero di quasi 25 milioni di followers.

Una descrizione ormai riduttiva per l’mprenditrice, divenuta un virtuoso simbolo di lifestyle e promotrice di importanti battaglie che volgono alla sensibilizzazione del suo vasto pubblico, con la consapevolezza della responsabilità che ne deriva. L’ultima riguarda l’empowerment femminile, per l’iniziativa “Forti Insieme” in collaborazione con il marchio Pantene.

Un tema fondamentale quello della parità di genere per l’imprenditrice, che con i suoi post cerca di combattere la discriminazione nei confronti delle donne, essendone talvolta per prima protagonista. Vittima degli haters, subisce attacchi che riguardano spesso i suoi look, considerati dagli stessi inadatti per una madre. L’influencer cerca ancora una volta di sfatare il pregiudizio attraverso l’ultimo scatto pubblicato su Instagram.

Chiara Ferragni, la sua bellezza è un evento imperdibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Imprenditrice di successo e influencer da milioni di followers, Chiara Ferragni è ormai uscita dai rigidi schemi delle etichette per divenire un vero e proprio personaggio pubblico. Insieme al marito Fedez compone forse la coppia più influente nel dibattito culturale attuale, grazie anche alle loro iniziative di solidarietà, tra le quali emerge la raccolta fondi volta al potenziamento dell’Ospedale San Raffele di Milano durante l’emergenza sanitaria, per la quale hanno ricevuto l’importante onorificenza dell’Ambrogino d’Oro.

Ma nonostante l’imprenditrice abbia conquistato i più autorevoli obiettivi, resta ancora l’indiscussa regina di stile che fa parlare di sè con audaci proposte di moda. Creatrice di tendenze che ispirano intere generazioni, condivide su Instagram momenti della sua vita quotidiana, con annessi look perfetti per le occasioni.

L’ultimo sfoggiato per le vie di Milano ha totalmente conquistato l’attenzione del web, folgorato dalla sua eterea bellezza da Venere, esaltata dal delizioso outfit selezionato. Micro top scollato di jeans, abbinato ai pantaloni scuri a vita alta, dove spicca la cintura firmata Hermès: semplicemente strepitosa.

L’influencer sfoggia un fisico pazzesco, ma ancor di più colpiscono i suoi splendidi lineamenti, dove lo sguardo rappresenta il punto di forza. La sua immagine diventa un evento imperdibile per i fan, che commentano la loro dea: “Io c’ero“, “Bellissima“, “Il Top“.