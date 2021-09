La bella ex Miss Italia Clarissa Marchese ha condiviso su instagram un avvenimento importante, l’uscita del suo primo libro

Clarissa Marchese ha condiviso su instagram l’uscita del suo primo libro e l‘argomento che affronta è dolcissimo e la riguarda in prima persona. Si tratta di un libro che parla dei suoi progetti per sua figlia Arya. Infatti il nome del manoscritto è Tutti i miei piani per Arya. La Marchese commenta con queste parole l’evento:”Ok ci siamo Tutti i miei piani per Arya è finalmente disponibile in tutte le librerie”.

Clarissa Marchese da Miss Italia a mamma e scrittrice

La bella Clarissa Marchese ha condiviso in queste ultime ore l’uscita del libro che ha scritto su sua figlia Arya. In questo libro la Marchese si racconta come mamma, spiega alcune delle esperienze che ha avuto da quando è diventata mamma e il rapporto con la sua piccola. L’influencer è diventata mamma in piena pandemia, in un’altro stato e lontana dalla sua famiglia. Forse l’inizio peggiore che potesse immaginare per la sua nuova vita. Tuttavia al suo fianco aveva il marito Federico Gregucci e a Miami hanno saputo indirizzarla nella meravigliosa avventura che è la maternità.

Il libro vuole essere divertente raccontando appunto le avventure tragicomiche di una neo mamma alle prese con una pandemia globale. Clarissa Marchese è la tipica brava ragazza della porta accanto, quello che la contraddistingue è un’ingenuità e purezza bellissima che raramente si trova oggi. Lei e il suo Federico vivono felicemente insieme da anni ormai, si sono sposati nel 2019 dopo essersi scelti a Uomini e Donne e nel 2020 hanno avuto la piccola Arya. Hanno vissuto per un periodo a Miami per via del lavoro di Federico che allenava dei bambini nella disciplina del calcio. Tuttavia dopo la pandemia hanno deciso di voler tornare in Italia e avvicinarsi alle rispettive famiglia.

Oggi vivono in Toscana e sono molto felici. Vanno a trovare i parenti di lei in Sicilia e quelli di lui a Roma. Recentemente sono tornati in tv dopo tanto tempo per partecipare al programma su real time di Katia Follesa che si chiama D’amore e D’accordo e vede ad ogni puntata sempre delle coppie famose diverse. Ovviamente la Follesa comincia a fargli domande scomode e tutto scaturisce sempre in una risata.