Emoji: i piccoli disegnini che fanno da complemento ai messaggi istantanei delle nostre applicazioni stanno per arricchirsi di 37 nuovissime unità. Quali sono

Chiunque utilizzi un’applicazione di messaggistica istantanea come Whatsapp, Telegram o Messenger avrà sicuramente familiarità con le emoji.

Questi graziosissimi piccoli disegnini, seppur spesso utilizzati con simpatia, in realtà svolgono un compito utilissimo nella comprensione del testo, poiché rendono nota una sfumatura di significato che potrebbe non essere immediatamente recepita non potendo ascoltare il tono di voce del proprio interlocutore. Esse riproducono le principali espressioni del volto umano. Una frase neutra come, ad esempio, “Non vedo l’ora che inizi la scuola”, se associata a una faccina sorridente può effettivamente confermare il significato che leggiamo. Se ad essa viene accostata, però, una faccina con gli occhi verso l’alto, potrebbe risultare sarcastica ed esprimere il concetto opposto.

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K

— The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021