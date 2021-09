Elettra Lamborghini, le spalline scendono e il seno è qualcosa di pazzesco. Disarmante – FOTO

Elettra Lamborghini ha condiviso una foto ricordo in cui è insieme a suo padre: nello scatto le spalline del vestito scendono pericolosamente e i fan gioiscono

Elettra Miura Lamborghini è un personaggio molto amato del mondo dello spettacolo sia per la sua musica che per la bellezza. La ricca ereditiera pubblica spesso scatti, video e storie su Instagram in cui splende e regala momenti divertenti ai suoi follower.

Ma non solo, si concede a volte anche un tuffo nel passato come nella foto pubblicata poche ore fa in cui è insieme a suo padre e indossa un lungo vestito bianco per un’occasione molto particolare e indimenticabile…

Elettra Lamborghini, la foto molto sensuale con il lungo vestito bianco

