Elisa Isoardi e la calda buonanotte dal suo lettone: bellezza senza eguali – VIDEO

Elisa Isoardi ha pubblicato un video nelle sue Instagram Stories in cui dà la buonanotte dal suo lettone per la gioia di tutti i suoi follower

Una bellissima buonanotte quella data da Elisa Isoardi ai suoi follower ieri sera. La conduttrice televisiva è affascinante anche quando deve andare a dormire. Indossa una canotta nera e il suo viso è radioso come il sole di mezzanotte, davvero una bellezza senza eguali.

I follower non si spiegano il motivo per cui alla ex di Matteo Salvini non sia ancora stato assegnato un altro programma tutto suo da condurre dopo l’esperienza a “La prova del cuoco”, trasmissione che ha chiuso i battenti dopo anni di onorata messa in onda in Rai.

Elisa Isoardi, il video della buonanotte della conduttrice

