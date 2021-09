“Oggi così…”, Elisa Isoardi esce dalla doccia ed è seminuda. Lo spettacolo a luci rosse è impagabile – FOTO

Elisa Isoardi si scatta una foto bollente subito dopo essere uscita dalla doccia. La visuale si fa pericolosa nel giro di pochi istanti…

Elisa Isoardi si sta mostrando al pubblico dei social in una veste sicuramente inedita. La bellissima ex naufraga, celebre per aver condotto storici programmi come “Linea verde” e “La prova del cuoco”, sta sperimentando ormai da qualche mese la versione “social” di sé. Pur di tenersi in contatto con i suoi fan, la conduttrice ha ideato una rubrica interamente dedicata alla cucina, mediante cui illustra ogni passaggio delle sue gustose ricette. Non possono mancare, al contempo, gli scatti tramite cui Elisa esibisce tutto il proprio fascino. In una delle ultime Instagram stories, tuttavia, la Isoardi sembra aver addirittura superato sé stessa in termini di sensualità. Rimarrai senza fiato di fronte alla foto…

Elisa Isoardi seminuda nel post-doccia. Lo spettacolo a luci rosse è impagabile – FOTO

