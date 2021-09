Elodie torna su Instagram più sensuale che mai. Il video senza veli fa il pieno di like ed il giro del web: lei non delude mai

Momento di cambiamenti in corso per Elodie? I fan si preoccupano per lei ed il gossip corre veloce. C’è chi parla di crisi di coppia o addirittura di rapporto finito con il suo Marracash.

I due stanno insieme dal 2019 e anche se abbastanza riservati, nelle grandi occasioni si sono sempre supportati, mostrandosi anche sui social. Ora è un po’ che i due non si fanno vedere più insieme ed i fan ovviamente hanno notato queta distanza.

Coincidenze o crisi in corso? La curiosità sale e le foto di coppia sui rispettivi profili sono sempre più datate. L’ultima è di inizio estate, sia per lei che per lui.

Elodie, il vedo-non vedo in vasca: spaziale

