Fabrizio Corona e la dedica d’amore alla sua Nina Moric. La foto del passato scatena le critiche pungenti dei social

Fabrizio Corona e Nina Moric sono una di quelle coppie che forse non finiranno mai di essere legate. Anche se ufficialmente tra di loro è finita da un pezzo, con amori vari per entrambi, l’ex fotografo e la modella sono legati da un filo invisibile.

Oggi Corona ce ne ha dato prova su Instagram. Poche ore fa un post ed una dedica alla sua Nina che ha scatena l’indignazione del web.

Fabrizio Corona e Nina Moric: il post che infiamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

È una dedica d’amore a tutti gli effetti quella che oggi Fabrizio Corona ha regalato alla sua ex moglie, Nina Moric e a tutto il pubblico che li segue su Instagram. L’ex re dei paparazzi ha tirato dal cassetto dei ricordi una vecchia foto che li vede belli, giovani, innamorati e in perfetta sintonia. Un passo indietro nel tempo che Corona attualizza scrivendo a corredo dello scatto: “LA STORIA SIAMO NOI.❤️”.

Insomma un tuffo nel passato e un’ammissione importante da parte dell’ex fotografo che tributa alla sua ex moglie un bell’omaggio. Alcuni dei suoi follower lo supportano e ammettono: “Si torna sempre dove si è stati bene ❤️”. C’è chi sottolinea che quella foto li rappresenta prima che l’uragano travolgesse la bella famiglia che avevano costruito: “Quando la bamba non vi aveva ancora distrutti”.

Ma la maggior parte degli utenti del web non gradisce e si rivolta contro Fabrizio Corona e Nina Moric. Il motivo? Il fatto che siano poco coerenti e che a tratti si amino e a tratti si dicano, tra loro, le peggiori offese.

“Fate pace col cervello 🙄🙄🙄” scrive uno, “Qui la bipolarità dilaga” aggiunge un altro. C’è anche chi non si contiene e va anche oltre nel giudizio: “Vi sputtanate per poi la storia siamo noi🤣🤣🤣🤣🤣🤣drogati tutti e due”. E ancora: “Tra 2 mesi le darai della psicopatica, lei darà a te del bugiardo.. Come ogni volta”.

Insomma secondo i fan la storia si ripete. Adesso Fabrizio e Nina hanno ritrovato l’intesa e volano pensieri e parole positive, ma sono convinti che non ci vorrà molto perché ritornino ai ferri corti. Sarà davvero così? Staremo a vedere.