Fantacalcio, consigli sulla formazione da schierare nella quarta giornata di campionato

Questa sera, dopo le coppe europee, riparte la Serie A con il primo anticipo della quarta giornata di campionato: i consigli su chi schierare al Fantacalcio.

Dopo le prime gare della fase a gironi delle competizioni europee, si torna in campo per la quarta giornata di Serie A. Il via questa sera con il primo anticipo, in programma alle 20:45, tra Sassuolo e Torino. Il turno si chiuderà poi lunedì con il Monday Night Udinese-Napoli. I fantallenatori si preparano, dunque, a schierare la formazione per cercare di strappare punti fondamentali nella Lega.

Fantacalcio, quarta giornata: probabili formazioni e consigli su chi schierare

Poche ore all’inizio della quarta giornata di Serie A: alle 20:45 il Sassuolo ospiterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Torino.

In contemporanea partirà anche la giornata di Fantacalcio e tutti i partecipanti dovranno schierare la formazione migliore per conquistare punti. In tal senso, vi proponiamo le probabili formazioni delle dieci gare del turno e qualche consiglio su chi schierare partita per partita.

Sassuolo-Torino: venerdì 17 settembre ore 20:45

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Pjaca; Sanabria.

Consigliati: Maxime Lopez (S), Berardi (B), Raspadori (S), Singo (T), Ansaldi (T), Sanabria (T).

Genoa-Fiorentina: sabato 18 settembre, ore 15:00

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Sturaro, Badelj, Tourè, Fares; Destro, Pandev.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Consigliati: Criscito (G), Fares (G), Destro (G), Biraghi (F), Torreira (F), Vlahovic (F).

Inter-Bologna: Sabato 18 settembre, ore 18:00

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Soriano; Orsolini, Barrow, Arnautovic.

Consigliati: Handanovic (I), Skriniar (I), Barella (I), Dimarco (I), Lautaro Martinez (I), Sansone (B), Arnautovic (B).

Salernitana-Atalanta: Sabato 18 settembre, ore 20.45

Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Zortea; Simy, Bonazzoli.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina; Zapata.

Consigliati: Musso (A), Maehle (A), Freuler (A), Gosens (A), Zapata (A), M. Coulibaly (S), Simy (S).

Empoli-Sampdoria: Domenica 19 settembre, ore 12:30

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Mancuso.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thosrby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Consigliati: Ricci (E), Bajrami (E), Mancuso (E), Yoshida (S), Candreva (S), Damsgaard (S), Quagliarella (S).

Venezia-Spezia: domenica 19 settembre ore 15:00

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Okereke, Henry, Johnsen.

Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Erlic, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Antiste, Gyasi.

Consigliati: Okereke (V), Henry (V), Zoet (S), Maggiore (S), Verde (S), Gyasi (S).

Lazio-Cagliari: domenica 19 settembre ore 18:00

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Consigliati: Reina (L), Lazzari (L), Milinkovic-Savic (L), Immobile (L), Felipe Anderson (L), Nandez (C), Joao Pedro (C).

Verona-Roma: domenica 19 settembre ore 18:00

Verona (3-5-2): Montipò; Ceccherini, Günter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Caprari.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Consigliati: Faraoni (V), Lazovic (V), Barak (V), Rui Patricio (R), Karsdorp (R), Pellegrini (R), Mkhitaryan (R), Abraham (R).

Juventus-Milan: domenica 12 settembre ore 20:45

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Consigliati: Locatelli (J), Cuadrado (J), Morata (J), Kessie (M), Brahim Diaz (M), Giroud (M).

Udinese-Napoli: lunedì 13 settembre ore 20:45

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Consigliati: Stryger Larsen (U), Pereyra (U), Ospina (N), Zielinski (N), Osimhen (N), Insigne (N).

La formazione ideale per la terza giornata

Formazione ideale (3-4-3): Reina (Lazio); Karsdorp (Roma), Gosens (Atalanta), Lazzari (Lazio); Candreva (Sampdoria), Zielinski (Napoli), Barella (Inter), Pellegrini (Roma); Immobile (Lazio), Zapata (Atalanta), Vlahovic (Fiorentina).

Le venti squadre di Serie A, al termine della terza giornata, si ritroveranno nuovamente in campo già martedì per il primo turno infrasettimanale della stagione che si concluderà giovedì con le ultime gare in programma.