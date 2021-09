La sua gaffe si trasformò in una frase iconica. Oggi, 17 Settembre, è il suo giorno speciale

17 Settembre. Nati e morti celebri della giornata odierna: miti di ieri e di oggi che hanno ricoperto di diritto un posto nella storia, nella cultura, nello spettacolo e nello sport

17 Settembre. Personaggi famosi nati in questo giorno

Joe Bastianich

Joe Bastianich è un imprenditore e personaggio televisivo statunitense, nato a New York il 17 settembre 1968. É un uomo di successo nel settore della ristorazione. Di origine italiana, i suoi genitori aprirono due importanti ristoranti nel quartiere del Queens a New York. Entrambi poi venduti, i proventi confluirono in un nuovo locale che ottenne molto trionfo nella zona di Manhattan. Successivamente furono inaugurati altri ristoranti, facendo diventare la famiglia Bastianich un fenomeno dell’imprenditoria statunitense.

Joe Bastianich è anche un volto noto del piccolo schermo. Venne scelto per far parte della giuria di “MasterChef” USA e, a partire dal 2011, entrò nel cast della versione italiana con Carlo Cracco e Bruno Barbieri. La sua frase pronunciata in maniera errata a uno dei concorrenti (“Vuoi che muoro?”) lo fece risultare simpaticissimo al grande pubblico, rendendola un tormentone.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> 16 Settembre. Ci ha lasciato oggi la stella più splendente della musica mondiale. Il triste anniversario

17 Settembre. Quale altro personaggio famoso è nato in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anastacia (@anastaciamusic)

Anastacia

Anastacia, nome d’arte di Anastacia Lyn Newkirk, è una cantautrice nata a Chicago il 17 settembre 1968. É una delle artiste più conosciute a livello globale grazie alla sua potente e riconoscibile voce che le ha conferito il soprannome di “bianca dalla voce nera”. Il suo successo clamoroso è partito nel 1999 quando ha pubblicato il singolo “I’m Outta Love“ che ha scalato le classifiche delle hit parade in numerosi paesi. Al suo attivo ha sette album d’inediti e due raccolte, vendendo in totale oltre 50 milioni di dischi.

GUARDA QUI>>“Coppia strepitosa” Veronica Ruggeri ballerina provetta, gli shorts sono troppo corti – FOTO

La sua carriera è stata ostacolata a causa di vicende personali, legate alla sue condizioni di salute. Affetta dal morbo di Crohn, è stata vessata per ben due volte dal cancro al seno che ha sconfitto sia nel 2003 che nel 2013.

Per questo motivo si è sottoposta a una doppia mastectomia. É un’attivista nel campo della sensibilizzazione per la prevenzione dai tumori.