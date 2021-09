“Grande lui, bellissima lei” Barbara Pedrotti, la FOTO con chi non ti aspetti

Il meraviglioso volto della trasmissione Bwin ha pubblicato una foto insieme al nuovo intervistato: siete curiosi di sapere chi sia?

La favolosa reporter italiana ha pubblicato tre foto scattate al Misano World Circuit, insieme al papà di Marco Simoncelli, ovvero Paolo Simoncelli.

Ecco l’inizio della didascalia di questo suo ultimo post: “Oggi il nostro primo sguardo non poteva che posarsi su Paolo Simoncelli in quello che è il ‘GP di casa’, in un autodromo che, a pochi minuti dalla sua Coriano, prende il nome da Marco”.

Successivamente la famosa giornalista di Torino Channel ha continuato spiegando che dopo dieci anni sono molte le cose ad essere cambiate e che, insieme al signor Simoncelli, hanno intrapreso un viaggio nel tempo tra mancanze, consapevolezze e sogni per il futuro.

Infine Barbara ha concluso dicendo che avviserà tutti non appena sarà pronta l’intervista… i suoi fan non vedono l’ora!

Barbara Pedrotti insieme al famoso Paolo Simoncelli: le FOTO che nessuno si aspettava…

