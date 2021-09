Harry spegne 37 candeline festeggiando al fianco di Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Ecco come si sono comportati i reali nei suoi confronti.

Niente Royal Family al fianco di Harry per il suoi 37 anni? Il Duca di Sussex ha festeggiato il suo compleanno con Meghan Markle e i loro figli Archie e Lillibet a Montecito, nella loro splendida residenza californiana. Ma per il figlio di Carlo e Lady Diana, niente celebrazioni con i reali, sempre più distanti da lui.

Tuttavia non sono mancati via social i saluti a distanza da parte dei familiari. Auguri formali da parte di William e Kate, un po’ calorosi quelli del padre Carlo, e della Sovrana sulle cui pagine social ufficiali è apparso un post in suo omaggio.

Nato il 15 settembre 1984, sesto nella linea di successione al trono britannico, è il quarto nipote della Regina Elisabetta con la quale ha da sempre un rapporto speciale tuttavia incrinato dopo il suo addio a Palazzo dello scorso anno. A seguito della Megxit, la vita del Duca è cambiata per sempre portando a colpi di scena continui.

Con il suo abbandono alla Royal Family, ha concluso anche il ruolo nell’esercito inglese di Maggiore nel reggimento dell’Household Cavalry. In questi ultimi mesi al fianco della moglie ha scritto intere pagine di gossip stupendo tutti con la famosa intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey e con la notizia di un nuovo progetto legato alla sua autobiografia.

Tutto questo l’ha portato a essere considerato un “Duca ribelle”, anche se già in passato alcuni atteggiamenti avevano già fatto intuire come gli obblighi di corte non facessero al caso suo.

Harry, Duca ribelle già da ragazzino: ora come non mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝘛𝘩𝘦 𝘋𝘶𝘬𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘋𝘶𝘤𝘩𝘦𝘴𝘴 𝘰𝘧 𝘚𝘶𝘴𝘴𝘦𝘹 (@harry_meghan_daily)

Harry compie oggi 37 anni, ma rimane il Duca ribelle che era stato fin da giovane. In adolescenza infatti aveva già catturato l’attenzione per via di comportamenti poco in linea con l’etichetta reale. In particolare i suoi numerosi flirt amorosi erano più volte finiti nel mirino facendo sì che catturasse l’attenzione dei tabloid fin da ragazzino.

Famose le sue relazioni con l’ereditiera Chelsy Davy e con Cressida Bonas, presentata dalla cugina Eugenia. Ma è stata Meghan Markle a rapire il suo cuore portandolo a chiederle la mano nel 2017.

Felicemente sposati dal 2018 i due, scontenti della loro vita a Palazzo, hanno detto addio ai reali e sono volati in America.

Il comportamento ha lasciato basiti i Royal che da allora hanno incrinato i rapporti con il Duca. Perfino con William, suo fratello maggiore, la tensione sarebbe alle stelle. E nei prossimi mesi la situazione non sembra che porterà a miglioramenti vista l’uscita della sua autobiografia, prevista nel 2022 durante le celebrazioni del Giubileo di Platino della Sovrana.

Se il Duca ha provato di recente a riavvicinarsi alla nonna chiedendole un incontro e la possibilità di battezzare la secondogenita a Londra, l’assenza di risposte a queste richieste probabilmente è stato il simbolo di come ormai le cose tra Hary e i Windsor siano sempre più delicate.