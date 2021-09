“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 17 settembre: due notizie sconvolgenti

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 settembre: Giuseppe Amato nasconde un segreto. Adelaide riceve una notizia sconvolgente.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Vittorio cercare di rimediare al suo cuore spezzato Il direttore del Paradiso è ancora scottato a causa della rottura con Marta, ma sta comunque cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Proprio per questo, in collaborazione con Umberto Guarnieri, ha deciso di dar vita ad una rivista dedicata al grande magazzino che dirige. Così è nato il Paradiso Market, di cui Tina Amato sarà il nuovo volto. Nel frattempo Ludovica deve sopportare i continui attacchi di Adelaide. La Contessa è convinta che Marcello non sia un buon partito per la Brancia e sta facendo di tutto per farli allontanare.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 settembre: un nuovo amore per Salvatore?

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Agnese sarà felice di vedere la sua famiglia finalmente riunita. Il ritorno di Tina le ha davvero tirato su il morale, ma la sarta non sa che il marito nasconde un segreto: un figlio illegittimo avuto in Germania da un’altra donna.

Anche Adelaide verrà presto a conoscenza di una notizia davvero sconvolgente: il corpo di Achille Ravasi è stato ritrovato. Verrà ora aperta l’inchiesta per omicidio.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Salvatore avrà un nuovo interesse amoroso. Si tratta di Anna Imbriani, che ha da poco trovato lavoro al Circolo. Sempre al Circolo, Marcello cerca di resistere alle pressioni di Adelaide riguardo la sua storia con Ludovica.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda venerdì 17 settembre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!