Ilary Blasi e l’amaro risveglio: mai successa una cosa del genere

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 16 settembre 2021? Il nuovo programma su Canale 5 avrà centrato l’obiettivo?

Anche ieri sera è stata una delle serate di debutto per alcuni programmi televisivi. La nuova stagione è iniziata alla grande per alcune trasmissioni, mentre per altre già sono in arrivo dei problemi.

Nella serata del 16 settembre 2021, su Rai1 è andato in onda il film Sorelle per sempre e su Canale5 “Star in the Star”, la prima puntata del nuovo programma condotto da Ilary Blasi. Scopriamo insieme quali sono stati i dati Auditel di ascolti e share.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 16 settembre 2021?

Mediaset con “Star in the star” non ha fatto centro, almeno per quanto riguarda il numero di ascolti della prima puntata andata in onda il 16 settembre 2021. L’azienda ha voluto richiamare la conduttrice Ilary Blasi, ma a quanto pare dopo l’esperienza dell’“Isola dei famosi”, il pubblico non approva.

Così “Star in the star” si aggiudica 1.947.000 spettatori con uno share dell’11%. Mentre il primo posto spetta a Sorelle per sempre, film andato in onda su Rai1 che ha conquistato 4.763.000 spettatori pari al 24.4% di share.

A seguire:

Rai2: Gli uomini d’oro 630.000 spettatori con il 3% di share.

Italia1: Chicago Med 884.000 spettatori pari al 4.6% di share.

Rai3: Il verdetto 863.000 spettatori, 4% di share.

Rete4: “Dritto e Rovescio” 870.000 spettatori, 5.5% di share.

La7: “Piazzapulita” all’esordio 681.000 spettatori con il 4.3% di share.

Tv8: La prima puntata di “X Factor” 569.000 spettatori pari al 2.8% di share, mentre su SkyUno 617.000 spettatori pari al 3% di share.

Nove: Hercules – Il guerriero 284.000 spettatori, 1.4% di share.

Questa sera sarà di nuova ricca di sorprese, inizierà la nuova edizione di “Tale e quale show” diretto da Carlo Conti su Rai1, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del “Grande fratello vip” con Alfonso Signorini. E voi avete già deciso cosa seguire?