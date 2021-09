“Ma sono finte?”, Jessica Franceschetti scollatura laterale e curve prive di reggiseno: posa illegale sulle scale – FOTO

Jessica Franceschetti accende la passione dei followers di Instagram con una posa incandescente sulle scale. Si vede tutto: che scollatura!

L’autunno è ormai alle porte e Jessica Franceschetti avverte ancora il clima dell’estate con temperature roventi attorno a sè.

La web influencer vicentina ha fatto il pieno di likes in occasione di un contesto apparentemente solitario in cui, come sempre accade da qualche anno a questa parta ha dato il meglio di sè.

I followers non hanno potuto resistere di fronte ad una bellezza sublime e delicata allo stesso tempo. In occasione di una giornata di sport all’aperto, la football lover vicentina guadagna una posa illegale solo per fotografi dal cuore di “pietra”.

Lei si fa immortalare con i pantaloncini corti e una t-shirt che lascia ampio spazio ad una scollatura laterale e priva di reggiseno. Insomma la blogger non ha fatto “sconti” alla sobrietà e ha lanciato, come se non bastasse commenti provocanti ai tanti followers che la supportano ogni giorno

Jessica Franceschetti “assaggio” di curve senza filtri: bellissima – FOTO

