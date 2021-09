Per mantenere integra la sua perfetta forma fisica Justine esegue un rituale di esercizi che ha svelato nell’ultimo post Instagram. Vediamolo insieme.

50 anni compiuti lo scorso 7 maggio e non sentirli affatto. Stiamo parlando di Justine Mattera, la showgirl americana ormai da moltissimi anni trasferita in Italia per lavoro e dove ha anche trovato l’amore della sua vita, Fabrizio Cassata. Nel 2009 la coppia è convolata a nozze e poco dopo sono arrivati i figli Vincent e Vivienne Rose. Cassata lavora come manager presso la Bauer ma come lei è un gran sportivo quindi non a caso li vediamo spesso insieme mentre svolgono attività fisica.

Per mantenersi in ottima salute Justine ha svelato che non svolge solo il suo adorato triathlon (corsa, bici e nuoto) ma anche altri esercizi a corpo libero che ha descritto nell’ultimo post Instagram ironizzando anche sulla sua età anagrafica. “50- 50- 50: 50 squats, 50 addominali, 50 flessioni. Ogni mattina. Ogni sera #costanza”. La descrizione accompagna uno scatto celestiale di lei in costume succinto, la vediamo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –-> “Una di noi”, Ambra Angiolini come non mai, conoscete la sua giornata tipo? Ce la svela lei… – FOTO

Justine Mattera non ha rivali, fisico mozzafiato e curve da urlo

Per vedere la magnificenza di Justine, vai su Successivo