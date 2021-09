Laetitia Casta canta e ci regala alcuni scatti in cui mostra tutta la sua autentica bellezza. Un tris di foto meravigliose

Sul suo profilo Instagram si definisce un’attrice, una top model, direttrice e producer. Per molti è una delle donne più belle e affascinanti al mondo che ha incantato il pianeta sulle passerelle più importanti arrivando anche in Italia come valletta al Festival di San Remo. Parliamo Laetitia Casta che sorpassata da qualche anno la soglia degli “anta” dice di non aver paura di invecchiare, anzi, addirittura di esserne contenta.

“Sono felice che sul mio volto si vedano i segni del tempo, le gioie e i dolori” ha detto in una recente intervista realizzata per il Locarno Film Festival che l’ha celebrata per la sua lunga e importante carriera con l’Excellence Award Davide Campari. “Non è stato facile crescere i bambini, lavorare, capire me stessa e l’ambiente della moda e del cinema” ha ammesso.

Laetitia Casta in tutta la sua bellezza: profilo magistrale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Sembra quasi una donna di altri tempi Laetitia Casta nell’ultimo post pubblicato su Instagram. Un tris di foto meravigliose che la immortalano sul palco mentre canta. Tre scatti in bianco e nero che la raffigurano in una serata importante. “Omaggio a Christophe alla Philharmonie de Paris” spiega a tutti la super top model.

La Casta ha scelto di cantare seduta sullo sgabello, per ricreare una certa familiarità con il pubblico. Capelli sciolti e poco definiti, nella sua versione naturale ed un tailleur scuro che le cinge il corpo.

Giacca e pantalone, segnati da una riga bianca. Trucco importante che le definisce le palpebre e le labbra ed un’espressività che parla da sola. Nella didascalia alle foto la super modella tributa gli omaggi dovuti a tutti i suoi collaboratori che hanno realizzato il suo look, dal make-up all’abito.

Per lei solo applausi e mille complimenti. In poco tempo arrivano tanti like a questo magnifico tris di foto che la riprendono nel suo magistrale profilo e tantissime emoticon nei commenti. Cuori a raffica e apprezzamenti da parte dei suoi follower.