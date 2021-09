Dirigente regionale di Fratelli d’Italia trovato morto in casa: indagano i carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, un dirigente regionale di Fratelli d’Italia è stato trovato morto all’interno della sua abitazione di Colico, in provincia di Lecco.

Un uomo di 46 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Colico, in provincia di Lecco. Dopo la drammatica scoperta, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale medico che ha potuto solo constatarne il decesso. Stando a quanto ricostruito, il 46enne si sarebbe tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

Lecco, dirigente regionale di Fratelli d’Italia trovato morto in casa: si sarebbe tolto la vita

Lutto a Colico, piccolo comune in provincia di Lecco, dove un uomo è stato ritrovato privo di vita in casa nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 settembre.

Si tratta di Marco Masetti, 46enne che da tempo gestiva un bar insieme ai suoi genitori. Masetti, riporta la redazione de Il Giorno, era anche dirigente regionale di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito per la provincia di Sondrio e dell’Alto Lago. In passato era stato un pilota professionista di moto tanto da aggiudicarsi il titolo di campione europeo 125 negli anni Novanta.

Presso l’abitazione del 46enne sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, scrive la redazione de Il Giorno, Masetti si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola, ipotesi che deve ancora essere confermata. In tal senso sono in corso le indagini e gli accertamenti dei carabinieri.

Diffusasi la notizia sono stati numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. Tra questi anche quello della leader di Fdi Giorgia Meloni che, sulla propria pagina Facebook, ha scritto: “Sono sconvolta dalla notizia della scomparsa di Marco Masetti, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia a Sondrio. Un Patriota… un vero militante che lottava ogni giorno per ciò in cui credeva. Tutta la comunità di FdI si stringe ai suoi cari in questo momento difficile. Grazie per aver combattuto con noi Marco, riposa in pace”.