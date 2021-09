Il nuovo volto che quest’anno sostituirà Alessandro Cattelan è un giovanissimo attore del cinema ma già con una lunga esperienza alle spalle.

L’attesa è finita, finalmente ieri sera si è aperto il sipario sulla nuova edizione 2021 del talent show di Sky prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì sera a partire dalle 21.15.

Tante le novità che hanno coinvolto i telespettatori sin dalle prime battute: per la prima volta addio alle consuete categorie dei cantanti in base a sesso, età e formazione musicale (ovvero singoli e band). Presenti ancora una volta invece i quattro giudici dello scorso anno, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, mentre lo storico padrone di casa Alessandro Cattelan è stato sostituito dopo 10 anni da un più giovane Ludovico Tersigni. Lo conosciamo meglio?

Ludovico Tersigni: “Essere il conduttore è un’opportunità incredibile”

Anche se giovanissimo, appena 26enne, Ludovico Tersigni è già un idolo dei teenager diventato famoso grazie alla serie tv “SKAM Italia” e “Summertime” nel 2020.

Nato a Nettuno, in provincia di Roma, l’8 agosto 1995, Ludovico è il nipote di Diego Bianchi aka Zoro di “Propaganda Live” che lo ha fatto esordire nel 2014 grazie alla pellicola di “Arance & martello”. Nel 2015 con il regista Gabriele Muccino lo troviamo nel film “L’estate Addosso” che gli consentirà poi di essere chiamato anche nella serie televisiva “Tutto Può Succedere” al fianco di Benedetta Porcaroli e Pietro Sermonti.

Per quanto riguarda la sua vita privata e le sue storie sentimentali non si conosce molto visto che è anche uno dei pochi personaggi dello spettacolo a non possedere un profilo social dove poter spulciare la sua intimità.

Riguardo la sua nuova esperienza su Sky ha confessato poche settimane fa: “Questo è un momento molto stimolante, molto bello per la mia vita, per la mia carriera ma soprattutto per le persone che sto conoscendo. Sono contento perché è un mondo pieno di musica, che è una delle mie grandi passioni“.

Staremo a vedere dunque nei prossimi mesi come se la caverà il giovane in questa nuova scalata personale e professionale alla conduzione di uno dei programmi più amati di sempre in Italia.