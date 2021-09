“Sei grande” Mara Venier tra eleganza e classe: fan in tilt – FOTO

Mara Venier è pronta a tornare in diretta su Rai1 con “Domenica in”, ma una sua dichiarazione sta facendo discutere

E’ da molti considerata la regina della televisione italiana, colei che ha fatto la storia della domenica ed ora è pronta a tornare in diretta con il suo programma del cuore.

Stiamo parlando di Mara Venier, l’unica e inimitabile, la zia del pubblico italiano che con passione la segue e la sostiene in ogni occasione. E’ in arrivo la prima puntata di “Domenica In” e le novità non mancheranno.

Mara Venier, la signora in bianco con tante cose da raccontare – FOTO

Nonostante l’età, la zia Mara è molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate, dal lavoro al tempo libero.

Domenica 19 settembre tornerà nel primo pomeriggio alla guida del suo programma storico e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutte le novità di questa edizione. Nell’attesa la Venier ha pubblicato una foto di classe dove si mostra elegante con un completo bianco.

“Sei grande Mara, l’unica vera signora della tv” Scrive qualcuno sotto al post e poi ancora “Le domeniche saranno più belle in tua compagnia”.

A quanto pare però sarà l’ultima edizione che condurrà, la presentatrice si è lasciata scappare qualche parola di troppo nel corso dell’intervista per Oggi dove ha rivelato: “Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”.

Una notizia inaspettata, ma prima o poi sarebbe dovuto arrivare il momento. Mara quest’anno compirà settant’uno anni e vuole dedicare più tempo alla sua famiglia e in particolare ai suoi nipotini. L’era della televisione per la Venier sta per finire.