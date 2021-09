Melita Toniolo ammalia tutti con la sua infinita bellezza. Colazione ed una notizia per tutte le sue fan: appuntamento importante

Social, famiglia ma anche impegno per le donne ed i suoi follower. Questo è oggi Melita Toniolo, l’ex del “Grande Fratello” poi diventata nota come Melita la Diavolita in “Lucignolo”.

A distanza di oltre 20 anni, da un successo strepitoso in tv, è una donna appagata, felice di quello che ha costruito. Oggi si dedica molto al lavoro sui social anche se su Instagram la sua bellezza e gli scatti mozzafiato non mancano.

NON PERDERTI ANCHE — > Elisa Isoardi e la patata: in cucina sono lacrime – VIDEO

Melita Toniolo e la diretta: la bellezza in persona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

NON PERDERTI ANCHE — > “Che gatta” Chiara Nasti: posa “sportiva” e labbra da sogno. Fan al tappeto – FOTO

Melita Toniolo torna su Instagram con una gran bella novità per tutti i suoi follower. Le promesse, come sempre vanno rispettate, e lei ha mantenuto la parola. Ha dato il buongiorno a tutti e ha spiegato che finalmente è arrivato il momento che molte attendevano: la diretta per parlare del melasma gravidico insieme a due dottoresse, Filorga, esperto della medicina estetica e GoMamiGo, formato da un team di esperti della salute femminile e dell’infanzia.

Si parla poco del melasma gravidico ma è un inestetismo che può presentarsi sul viso delle donne durante la gravidanza. Si tratta di macchie scure che compaiono sulla pelle, soprattutto su guance, fronte, naso e labbro superiore e la bella Melita ha deciso di parlarne sui social per sensibilizzare e approfondire l’argomento.

L’appuntamento è per domani, 16 settembre, alle 21: “Quante domande avete da farci??? – ha chiesto già da ora ai suoi follower – Scrivetele nel box delle mie storie così le affronteremo insieme a loro!”.

Non passa però inosservato il suo look e la sua infinita bellezza. Per dare l’annuncio, l’ex Diavolita ha scelto uno scatto che la vede seduta al bar a fare colazione. Per lei spremuta di arance e croissant. Look sportivo, con canotta e jeans. Scollatura importante ed un sorriso che incanta tutti.

“Sei top” le scrive uno dei suoi 1,2 milioni di follower su Instagram e tanti altri si aggiungono ai complimenti. I suoi occhi brillano, lo sguardo è rivolto in avanti e sul finire dell’estate Melita sfoggia ancora un’abbronzatura magnifica.