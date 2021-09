Meteo: le previsioni per venerdì 17 settembre 2021

Il meteo per la giornata odierna sarà un pò variabile, sono previste delle precipitazioni quasi su tutta la Penisola, ma scopriamo meglio nel dettaglio.

Ci siamo quasi, l’autunno è alle porte, per la gioia di chi ha sofferto il caldo quest’estate, le giornate iniziano a rinfrescarsi. Infatti durante la giornata sono previste delle precipitazioni che rinfrescheranno non poco l’aria in diverse parti d’Italia.

Le perturbazioni che hanno interessato il Nord in questi giorni, interesseranno ancora il Triveneto, la Liguria e la Lombardia, arriveranno anche in Toscana, Lazio, Umbria e le Marche. Al Sud invece poca cosa, grandi nuvoloni e quasi per niente pioggia.

Le previsioni di oggi in Italia nel dettaglio

NORD

Al Nord il tempo sarà decisamente instabile, la mattinata sarà molto piovosa, su alcune regioni si abbatteranno dei temporali, ma nel pomeriggio sono previste delle schiarite. Le temperature oscilleranno tra i 24° di Genova ed i 27° di Milano.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro il tempo sarà instabile, le nuvole che hanno coperto fino a ieri le regioni settentrionali scenderanno verso il Centro ed il Sud. Si abbatteranno dei temporali sulla Toscana e sul Lazio. Nel pomeriggio invece ad essere bagnate dalla pioggia saranno Le Marche e l’Umbria. In Sardegna il tempo sarà prevalentemente nuvoloso, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 23° dell’Aquila ed i 30° di Cagliari.

SUD

Al Sud le regioni saranno caratterizzate ancora dall’alta pressione, il cielo ad ogni modo sarà irregolare e sono previsti dei rovesci in Campania durante il pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 27° di Potenza ed i 33° di Bari.

Durante il fine settimana la situazione potrebbe peggiorare soprattutto al Sud, al momento è presto per organizzarsi per gite fuori porta ma ad ogni modo queste di settembre saranno le ultime.

Salutiamo la bella stagione che mai come quest’anno ci ha regalato un sole davvero caldo, a tratti troppo, e prepariamoci a tirar fuori dall’armadio sciarpe e cappotti.