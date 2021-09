La bella Miryea Stabile ha condiviso una foto su instagram in cui appare con indosso un abito lungo e colorato

Miryea Stabile è bellissima su instagram nel suo ultimo scatto, indossa degli stivali da cowboy e un abito lungo a motivi rosa e azzurri. La Stabile appare bellissima e sexy, si mette in posa tirando in fuori il petto e sorridendo di gusto. Nella didascalia annuncia un traguardo importante:“I 24 sono un gran traguardo. Sono contenta di condividerlo con voi. Vi ringrazio infinitamente per gli auguri ma sopratutto per il supporto che ogni giorno mi dimostrate”.

Miryea Stabile compie gli anni e festeggia con stile

La bella ex naufraga ed ex Pupa de La Pupa e il Secchione ha condiviso con i suoi followers il suo giorno importante. Compie oggi 24 anni e ha festeggiato con i suoi amici in stile hippie e comwboy con un outfit bellissimo e ancora estivo. Intanto condivide anche un lavoro che sta svolgendo per il noto brand d’abbigliamento Twinset. Per il momento non svela nulla però, tiene i suoi fan sulle spine. La Stabile dopo la partecipazione al reality ha conosciuto la fama, in molti si fermano per strada per chiederle una foto insieme. Proprio riguardo a questo però, l’influencer si è sfogata raccontando un episodio sgradevole.

Ha spiegato di essere stata afferrata per i fianchi da alcuni fan che volevano scattarsi una foto insieme a lei. La Stabile sostiene che esistono dei limiti che non vanno oltrepassati, non le piace affatto essere presa contro la suo volontà e abbracciata da perfetti sconosciuti. Nonostante questi siano dei fan che lo fanno anche ingenuamente, ma non si rendono conto di essere troppo irruenti e scortesi. Lei si presta sempre a dare attenzioni ai fan ma non è nemmeno giusto sopportare gesti così forti e insistenti. L’influencer ha spiegato di essersi sentita molestata e offesa da questi fan estranei.

Ci sono modi più educati e ragionevoli di chiedere una fotografia. Alcuni direbbero che è il prezzo da pagare per essere diventata un personaggio pubblico, questa frase viene usata in molti contesti per giustificare comportamenti deprecabili e insulti. Tuttavia essere un personaggio noto non vuol dire essere alla mercé degli altri ne tanto meno da il diritto a chiunque di agire in qualsiasi modo.