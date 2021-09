Nunzia De Girolamo, sempre molto attiva sui social, regala l’ennesimo scatto ai suoi followers: il suo fisico è un capolavoro.

Nunzia De Girolamo, dopo le fatiche televisive con il suo amatissimo format ‘Ciao Maschio’, a trascorso un’estate piena di relax. La conduttrice ha optato per le vacanze all’Italiana, rilassandosi nelle meravigliose spiagge della Puglia insieme alla sua famiglia. In più di un occasione, la nativa di Benevento è stata pizzicata dalle telecamere in atteggiamenti piccanti con suo marito Francesco Boccia. La passione tra i due è ai massimi livelli: i baci al mare testimoniano ciò.

La De Girolamo, d’altronde, è una donna fantastica: trovare pochi aggettivi per descriverla è veramente difficile. Sicuramente è una bella donna, dotata di un fascino irresistibile e di un sorriso ammaliante. L’ex Ministro è ovviamente molto intelligente, e anche durante il suo programma ha spaziato su vari temi. La classe 1975, praticamente tutti i giorni, incanta il suo pubblico del web. La conduttrice, anche in questo venerdì 17, ha stupito i suoi followers con alcune stories da urlo.

Nunzia De Girolamo, l’outfit stende i fans: che fisico!

