Nunzia De Girolamo, serata piccante con un vestitino che ti fa girare la testa. Scollatura boom – FOTO

Nunzia De Girolamo ha trascorso una serata in musica in allegria e spensieratezza: la bella ex deputata per l’occasione ha indossato un vestitino da far girare la testa

Serata all’insegna della musica e del buon cibo quella di Nunzia De Girolamo che per l’occasione è vestita con un abitino nero da far girare la testa ai suoi follower.

I suoi fan aspettano con ansia di rivederla condurre presto un programma nuovo o, meglio, un’altra edizione del talk show “Ciao Maschio“, che ha riscosso un buon successo di pubblico e critica mesi fa. In questa trasmissione la ex deputata raccontava gli uomini con ospiti famosi del mondo dello spettacolo e non.

Nunzia De Girolamo, la foto con l’elegante vestitino nero

Nunzia ha trascorso quindi una serata in musica come si può notare dalle sue Instagram Stories dove c’è anche il momento a tavola con del buon cibo e scherzando scrive: “Si vede che sono a dieta?”, aspettando una risposta altrettanto sarcastica dai suoi seguaci.

L’ultimo video condiviso nelle storie mostra l’allegria e bellezza dei fuochi d’artificio, che sono la giusta conclusione alla serata della ex ministra.

La De Girolamo è nata a Benevento e ha 45 anni. Ha studiato alla Facoltà di Giurisprudenza per poi intraprendere la carriera politica tra le fila di Forza Italia nella sua città come coordinatrice cittadina. Diviene poi deputata della Camera dei deputati nel partito del Popolo della Libertà.

Diventa poi ministra delle politiche agricole alimentari e forestali durante il governo Letta di larghe intese. A settembre del 2018, avendo già lasciato la carriera politica, inizia una collaborazione con “Non è l’Arena“, programma condotto da Massimo Giletti.

È sposata dal dicembre del 2011 con Francesco Boccia, ex ministro per gli affari regionali e le autonomie del secondo governo Conte. La coppia ha una bambina di 9 anni chiamata Gea. I due coniugi sono molto uniti e sembrano ancora due ragazzini come si può notare dalle foto pubblicate di recente in cui sono stati paparazzati al mare.