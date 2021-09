“Gno**a pazzesca”, Claudia Ruggeri mostruosa in bikini. Le curve in cui perdersi all’infinito – FOTO

Claudia Ruggeri è meravigliosa nel suo ultimo post di Instagram. La Miss di “Avanti un altro!” ha lasciato nuovamente i fan a bocca aperta

L’estate di Claudia Ruggeri si è rivelata a dir poco emozionante e ricca di meravigliose avventure per la splendida Miss. La modella, dopo la fine della scorsa edizione di “Avanti un altro!“, ha trascorso i mesi estivi dedicandosi alle sue più grandi passioni. Gli scatti che sono apparsi nel suo profilo Instagram ne hanno documentato ogni momento degno di nota: dalle giornate di relax in spiaggia, ai percorsi di trekking recentemente affrontati per raggiungere il lago di Braies. Bellissima e affascinante in ogni contesto e con ogni tipo di outfit addosso, la Ruggeri ha manifestato la propria nostalgia nei confronti dell’estate mediante un post a luci rosse.

NON PERDERTI ANCHE —> “Sono f**a sono bella sono una..”, Federica Pellegrini, la FOTO che sconvolge il pubblico del web. Da vedere

Claudia Ruggeri mostruosa in bikini. Le curve in cui perdersi all’infinito – FOTO

Per vederla, vai su Successivo