“Pomeriggio cinque”, Barbara D’Urso perde le staffe: “L’ho sentito bene”

Iniziano le discussioni nel salotto di Barbara D’Urso e la conduttrice dice la sua al riguardo, ecco cosa è successo

Barbara D’Urso è tornata più attiva ed energica che mai con il suo programma “Pomeriggio cinque” dove non perde occasione di mettere al corrente di fatti di cronaca e attualità tutti i telespettatori che la seguono.

Nell’ultima puntata andata in onda Giovedì 16 settembre 2021, la conduttrice insieme ad alcuni esperti hanno affrontato un argomento di primaria importanza: il vaccino anti-covid.

Barbara D’Urso, la frase che spiazza il web

Nel corso della puntata, Barbara D’Urso ha intervistato la professoressa di una scuola di Fabriano sospesa dal lavoro per non aver mostrato il green pass per cinque giorni.

La docente in collegamento ha spiegato il suo punto di vista affermando: “Io non sono confusa da nulla, ho scelto in coscienza. Il tampone è discriminatorio, lo dovrei fare ogni 48 ore. Dietro la scelta di una persona c’è un mondo e va rispettato. Io ho avuto il Covid. – ha dichiarato – Ma non mi è stato diagnosticato, perché il tampone era negativo. Mi tutelo con le mascherine e il distanziamento. Nella mia esperienza personale, la scuola è stata un posto sicuro”.

Ha poi aggiunto che secondo lei la certificazione verde discrimina chi sceglie di non farsi il vaccino. A quel punto sono intervenuti alcuni esperti ospiti in studio, tra questi Pierluigi Nuzzi che dal canto suo ha affermato che il vaccino è fondamentale ed aiuta la salute.

Poi la D’Urso ha replicato contro l’insegnante: “L’ho ascoltato e sentito bene. Ma il vaccino è fondamentale”.

Il vaccino continua ad essere uno degli argomenti fondamentali delle trasmissioni italiane, Barbara D’Urso nel suo salotto televisivo cerca sempre di condividere con il pubblico la quotidianità e far capire cosa possa essere giusto o sbagliato, attraverso il parere degli esperti.