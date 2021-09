Raffaella Fico lo ammette davanti a tutti: la verità mai svelata sul fidanzato – VIDEO

Raffaella Fico, la confessione sconvolgente sul fidanzato. La showgirl ha aperto le porte del proprio cuore a Gianmaria Antinolfi

Il suo ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip” non è certamente passato inosservato. La bellissima Raffaella Fico, ex compagna di Mario Balotelli e mamma di sua figlia Pia, ha varcato la porta rossa subito dopo essersi esibita in un infuocato balletto sulle note di “Mamacita Loca“, singolo da lei realizzato con la collaborazione di Gigi Soriani. A pochi giorni dal suo debutto al “Gf Vip”, la showgirl sta già travolgendo i telespettatori con le sue confessioni inaspettate. Pochi minuti fa, durante un dialogo con Gianmaria Antinolfi, la Fico ha fatto una rivelazione inaspettata a proposito del suo fidanzato. Dov’è la verità?

Raffaella Fico, la verità mai svelata sul fidanzato – VIDEO

Raffaella Fico, al principio della sua esperienza nel reality di Canale Cinque, aveva asserito di essere single. Un’affermazione che Alfonso Signorini non aveva mancato di smentire durante l’appuntamento con CasaChi: “Raffaella, in realtà, è fidanzata con Piero Neri, un uomo molto abbiente di Forte dei Marmi“. In merito alla motivazione per la quale la Fico abbia mentito, il conduttore si è lasciato andare a svariate ipotesi: “Forse credeva di avere più possibilità di entrare nella casa“.

Tuttavia, proprio quest’oggi, la showgirl napoletana ha ammesso davanti a tutti di essere ufficialmente fidanzata, rimangiandosi quanto detto in precedenza. In un dialogo con Gianmaria Antinolfi e Carmen Russo, i due concorrenti si sono confrontati in merito alle rispettive relazioni, nate solamente qualche mese fa. “Lui si sta frequentando da poco, io mi sono fidanzata da pochissimo. E’ difficile il distacco“: queste le parole pronunciate dalla modella. Stando alle sue dichiarazioni, dunque, il rapporto con Piero Neri sarebbe più che una semplice frequentazione.

I followers, spiazzati da questo ennesimo cambio di rotta, si chiedono dove stia la verità. Sicuramente, nelle prossime settimane, Alfonso Signorini avrà modo di approfondire questo aspetto della vita di Raffaella.