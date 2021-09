“Il primo insieme…”, Rosalinda Cannavò lo confessa davanti a tutti. I fan scoppiano di felicità – FOTO

Rosalinda Cannavò lo ammette davanti a tutti e sconvolge i fan. Tra l’attrice e Andrea Zenga, l’amore sembra procedere a gonfie vele

Dal giorno in cui si conobbero nella casa del “Grande Fratello Vip”, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono divenuti inseparabili. La loro relazione, al principio, non era iniziata sotto buoni auspici. L’attrice, che aveva in ballo un rapporto di oltre dieci anni, aveva tentennato a lungo prima di gettarsi a capofitto in una nuova storia d’amore. La sua scelta, a distanza di mesi, si è rivelata più che azzeccata. I due ex gieffini sono infatti sempre più uniti e non perdono l’occasione di rimarcare la loro sintonia di fronte al pubblico dei social. Tramite le recenti Instagram stories dell’attrice è emersa una frase davvero speciale: la Cannavò lo ha finalmente ammesso davanti a tutti.

