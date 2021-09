“Il buongiorno si vede dal mattino”, Roshelle in reggiseno e mutandine davanti ai fornelli: posteriore da incorniciare – FOTO

La cantante, Roshelle lascia i fan di Instagram a bocca aperta e si fa immortalare in intimo mentre gira per casa: bellezza provocante.

Uscita allo scoperto grazie alla vetrina di “X Factor“, la splendida Roshelle ha fatto breccia nel cuore degli appassionati, proprio come piace a lei.

La cantante, dal look dei capelli color rosa e dall’istinto accattivante e seducente nella vita così come nel lavoro frequenta spesso i social network, dove la sua notorietà è balzata alle stelle con ben 356 mila followers all’attivo.

Tra backstage “bollenti” e pose accattivanti, gli occhi indiscreti dei fan finiscono inavvertitamente a “pizzicare” il meglio del suo repertorio.

Dai capelli rosa all’esuberanza attitudinale, Roshelle appare una ragazza molto evasiva ed estroversa. Una donna che non si adatta a qualsiasi circostanza e proprio grazie a questo atteggiamento frizzantino e adrenalinico potrebbe aiutarla a “scrivere” un futuro importante per la sua già nobile carriera in ambito musicale

Roshelle incanta i followers con una performance ubriacante: fa girare la testa – FOTO

