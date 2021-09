Zodiaco, i segni meno forti che non reagiscono bene alle difficoltà

Non tutti riescono a reagire con grande forza alle difficoltà della vita e questo potrebbe avere a che fare anche con il loro segno zodiacale

Esistono persone in grado di affrontare ogni ostacolo, difficoltà o sfida che la vita è pronta a offrirli con una forza davvero stupefacente. Altre invece potrebbero non riuscire a reagire alla stessa maniera finendo per abbattersi o vivere in modo passivo quello che li accade. Parliamo di quelle persone che preferiscono restarsene in disparte o fuggire dinnanzi ai problemi senza affrontarli di petto. Secondo gli astrologi questo potrebbe avere a che fare anche con i propri segni zodiacali. Scopriamo perché.

I segni zodiacali meno forti di tutti

Tra i segni zodiacali che spiccano in questa categoria troviamo l’Ariete che, sebbene sia un segno piuttosto tenace e venga visto come uno dei più forti, non è sempre in grado di combattere le difficoltà. In particolare è la sua instabilità emotiva a mettergli il bastone fra le ruote, facendolo soccombere al tumulto di emozioni che spesso nasconde al suo interno. È facile che nel bel mezzo di una discussione l’Ariete scoppi in lacrime non riuscendo a contenere la sua reazione.

Poi troviamo il Toro che non viene considerato uno dei segni più forti soprattutto a causa della sua tendenza ad autodistruggersi. Troppo spesso questo segno lascia che sia la sua insicurezza a prevalere, intralciando così il suo percorso di vita. Non avendo abbastanza fiducia nella propria persona finirà per essere il suo peggior nemico.

Anche la Bilancia rientra in questa categoria a causa della difficoltà che prova a reagire in maniera immediata ai problemi. Ogni volta che le persone nate sotto questo segno si imbattono in difficoltà o imprevisti finiscono per non sapere come agire entrando così nel panico. Per questo motivo raramente vengono presi come punti di riferimento dagli altri, tutti sanno che non riuscirebbero a controllare adeguatamente una situazione critica.

Infine troviamo il segno dei Pesci, considerato uno dei meno forti a causa della sua insicurezza e bassa autostima. Si tratta di un segno che sogna un mondo diverso da quello con il quale si trova a fare i conti e questo lo porta a entrare in crisi non sapendo come comportarsi. Possiede sogni apparentemente troppo grandi che potrebbero anche non realizzarsi mai e i Pesci non sempre sono pronti ad accettarlo. Per questo motivo si rinchiudono nel proprio guscio e preferiscono non fare i conti con la realtà.