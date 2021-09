“Sono innamorato”. Costanza Caracciolo toglie il fiato, una Dea FOTO

Costanza Caracciolo è stata una delle veline più amate del mondo della televisione. Sui social è tanto seguita ed ogni scatto conquista tantissimi likes e apprezzamenti

Costanza Caracciolo è una delle showgirl più amate del mondo dei social ma anche della televisione, oramai da tantissimi anni. Ha sempre saputo che avrebbe fatto questo lavoro, certo non si aspettava di arrivare così lontano, ma sapeva che questa passione l’avrebbe accompagnata per il resto della sua vita. Fin da quando era solo una bambina, Costanza ha cominciato a frequentare scuole di danza che l’hanno portata a migliorare sempre di più quello che è il suo talento innato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Mara Venier: la dichiarazione che il pubblico temeva, ora non ci sono dubbi

Costanza Caracciolo, record di likes sotto il suo ultimo scatto su Instagram

Il 18 novembre del 2018, Costanza ha vissuto la grandissima gioia di diventare mamma della piccola Stella, nata dalla sua unione con Christian Vieri. Lo scorso anno è arrivata la loro seconda figlia, Isabel, che è la loro gioia più grande insieme alla sorella maggiore. Costanza non si aspettava di trovare un amore così forte, ma Christian ad oggi è la cosa più bella che le sia mai capitato. Non sono molto social, tengono riservato il loro amore e la loro famiglia, e proprio per questo sono una delle coppie più amate da parte del mondo del web. Anche il suo lavoro si può dire che va a gonfie vele, da un po’ di anni Costanza ha cominciato a lavorare sui social dove ogni giorno raccoglie numerose soddisfazioni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Carlo Conti e la sfida con Ilary Blasi: la Rai rompe il silenzio

Ad esempio, l’ultimo scatto che Costanza ha pubblicato su Instagram ha collezionato tantissimi likes in pochi minuti e tanti commenti di apprezzamento. Tutti i complimenti sono super meritati.